جوتيريش يحذر من مخاطر موت "الملايين" بسبب المجاعات

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مصراوي Masrawy

نيويورك- (أ ف ب):

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخميس مجلس الأمن من مخاطر موت "الملايين جوعا" في العالم في حال لم تتخذ "خطوات فورية".

وقال خلال اجتماع في مجلس الأمن حول الرابط بين الجوع والأمن تنظمه الولايات المتحدة ان "التقلبات المناخية وجائحة كوفيد-19" تفاقم هذه المخاطر موضحا أنه في 30 بلدا "بات أكثر من 30 مليون شخص قريبين من المجاعة".

وأضاف "رسالتي بسيطة: في حال لم تؤمنوا الغذاء للناس تؤججون النزاعات" منتقدا مسؤولية الإنسان في التسبب بالمجاعة.

وذكر "لم تعد المجاعة والجوع مسألة نقص في الغذاء. باتت اليوم أساسا من صنع الإنسان - واستخدم كلمة عمدا -".

وتابع "من غير المقبول أن يكون هناك مجاعة في القرن ال21".

وذكر جوتيريش انه "في نهاية 2020 كان أكثر من 80 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد بسبب النزاعات وعدم الاستقرار -- بزيادة نسبتها 20% خلال عام".

وحذر من أن "توقعات العام 2021 تشير إلى الاستمرار في هذا الاتجاه المخيف" موضحا أن ذلك "يثبت أن أزمات الجوع تتفاقم وتنتشر في منطقة الساحل والقرن الأفريقي وتتسارع في جنوب السودان واليمن وأفغانستان".

وأضاف "تفاديا لكارثة ستلحق ب34 مليون امرأة ورجل وفتاة وصبي" وجهت الأمم المتحدة ووكالاتها نداء ل"تحرك عاجل" لتأمين "موارد إضافية بقيمة 5,5 مليار دولار".

كما أعلن عن تشكيل "فريق خاص رفيع المستوى للوقاية من المجاعة" في الأمم المتحدة في نيويورك سيساهم فيه ممثلون من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).