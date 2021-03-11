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وباكستان تبديان رغبتهما في بدء رحلات بين القاهرة وكراتشي

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مصر وباكستان تبديان رغبتهما في بدء رحلات بين القاهرة وكراتشي وباكستان تبديان رغبتهما في بدء رحلات بين القاهرة وكراتشي

مصراوي Masrawy

06:52 م الخميس 11 مارس 2021

إسلام آباد - (أ ش أ):

بحث وزير الطيران الباكستاني غلام سرور خان، في إسلام آباد، اليوم الخميس، مع سفير لدى باكستان طارق دحروج، الأمور ذات الاهتمام المشترك، والسبل والطرق لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطيران، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال وزير الطيران الباكستاني غلام سرور خان، إنه يتم النظر في بدء رحلات "مصرللطيران" بين مدينتي كراتشي والقاهرة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأشاد الوزير بعمق العلاقات الدينية والثقافية التي ترتبط البلدين، وقال إن باكستان ومصر تتمتعان أيضاً بتوافق الرؤي حول القضايا الدولية والإقليمية، بدوره أشار السفير طارق دحروج إلى التقدم المحرز في مجال الطيران بين البلدين الشقيقين.

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