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رئيس بيلاروسيا يحث جيشه على الاستعداد من أجل التصدي للتهديدات الداخيلة

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رئيس بيلاروسيا يحث جيشه على الاستعداد من أجل التصدي للتهديدات الداخيلة رئيس بيلاروسيا يحث جيشه على الاستعداد من أجل التصدي للتهديدات الداخيلة

مصراوي Masrawy

06:44 م الخميس 11 مارس 2021

مينسك - (أ ش أ):

حث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، القوات المسلحة على الاستعداد ليس فقط لصد أي عدوان أجنبي، ولكن أيضًا للدفاع عن البلاد ضد التهديدات الداخلية.

وقال لوكاشينكو، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، "أقول لكم علنًا. نحن، الجيش، يجب أن ندافع عن بلدنا من هنا، بدءًا من الداخل"، مٌحذرًا القوات المسلحة من انتظار العدو ليعبر الحدود ومن ثم محاربته، مضيفًا : "سنحارب من هنا. فعليكم الاستعداد لذلك".

وشدد على أن العالم يشهد تغيرات عديدة، وكذلك الجيش، موضحًا: "الحروب قد اتخذت طابعًا مختلفًا في الفترة الراهنة، ولن يهاجمنا أحد في تحالفات جماعية، كما حدث في عام 1941".. بحسب قوله.

يُذكر أن احتلال بيلاروسيا بدأ من قبل ألمانيا مع الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي في 22 يونيو 1941 (عملية بارباروسا) وانتهى في أغسطس 1944 مع عملية باجراتيون السوفيتية.

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