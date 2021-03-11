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"بسبب مخاوف من جلطات دموية".. دولة أوروبية تعلق التطعيم بلقاح أسترازينيكا

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"بسبب مخاوف من جلطات دموية".. دولة أوروبية تعلق التطعيم بلقاح أسترازينيكا "بسبب مخاوف من جلطات دموية".. دولة أوروبية تعلق التطعيم بلقاح أسترازينيكا

مصراوي Masrawy

06:32 م الخميس 11 مارس 2021

أوسلو - (د ب أ):

قال المعهد النرويجي للصحة العامة اليوم الخميس في بيان إن النرويج ستوقف استخدام لقاح أسترازينيكا السويدي البريطاني المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن البيان، أن قرار النرويج إجراء احترازي إلى حين جمع معلومات بشأن اللقاح.

وقال جير بوخولم مدير مكافحة العدوى بالمعهد إنه لا يوجد استنتاج بأن هناك صلة بين التطعيم وحدوث حالة لتجلط الدم في الدنمارك.

وقالت السلطات الدنماركية إنه يتم التحقيق في حالة وفاة بالبلاد.

ولم تتسبب بعد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المرخص باستخدامها في أوروبا أو الولايات المتحدة في وفيات سواء خلال التجارب السريرية أو في الظروف الواقعية.

وبينما من المتوقع أن يستمر تعليق الدنمارك للقاح لمدة أسبوعين، لم تحدد السلطات النرويجية موعدا زمنيا لمراجعتها للقاح.

كانت وكالة الدواء الأوروبية ذكرت يوم أمس الأربعاء في بيان أنه بالإشارة إلى المخاوف بشأن بعض الحالات في النمسا، يجرى التحقيق فيها، لكنها لم تجد أي مؤشر على أن اللقاح يتسبب في تجلطات دموية. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستتبع توصيات وكالة الدواء الأوروبية.

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