بلدي القفل يبحث آلية النشر مع المركز الإعلامي في صامطة

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وترحيب بجميع الإعلاميين والإعلاميات من أبناء المحافظة

عقد المجلس البلدي بمركز القفل، في محافظة صامطة، اليوم، لقاءً مع عدد من أعضاء المركز الإعلامي بالمحافظة، يتقدمهم رئيس المركز، أحمد بن عبد الله الجبيلي، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمركز حسن المهجري.

جاء ذلك بحضور رئيس بلدية المركز المهندس مشاري الحاذق، ورئيس المجلس البلدي عبده المحنشي، وأعضاء المجلس، ومسؤول العلاقات والإعلام ببلدية القفل جابر أبو عقيل.

افتتح اللقاء رئيس المجلس البلدي عبده محنشي، مرحباً بأعضاء المركز الإعلامي، ومشيداً بالجهود البارزة والحثيثة للمركز الإعلامي لنقل الصورة المشرفة لمركز القفل والمساهمة الفاعلة في تنميته والارتقاء.

وقدم شكره لكل أعضاء المركز الإعلامي على جهودهم المخلصة والمؤثرة التي أسهمت مع باقي الجهات الخدمية بشكل فاعل في تنمية القفل.

ثم ناقش المجلس مع الأعضاء العديد من المحاور؛ أهمها آلية النشر الإعلامي وضوابطه وطرق إبراز جهود المجلس والبلدية إعلاميًّا.

وأكد رئيس المركز الإعلامي بمحافظة صامطة أحمد الجبيلي، أن المركز الإعلامي هدفه الأول والرئيس التعاون مع الجميع وإبراز جهود الجهات التي تتبع المحافظة والتعاون معها، لما فيه خدمة المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وإبراز الإنجازات التنموية ومظاهر النهضة الحديثة في جميع المجالات العمرانية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، وغيرها الكثير من الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام بالمركز حسن المهجري: إن المركز يرحب بجميع الإعلاميين والإعلاميات من أبناء المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وداعماً لكل مبدع ومبدعة، كما سيسهم في توثيق جميع المناشط الإعلامية على مستوى المحافظة وتسليط الضوء على مقومات وعوامل الجذب السياحية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وفي نهاية اللقاء وجه رئيس بلدية القفل، شكره لأعضاء المركز على جهودهم من أجل إبراز الأحداث والمناسبات كما هي، ونقل الصورة المشرفة عن مركز القفل وفي شتى المجالات.