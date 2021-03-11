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الاتحاد الأوروبي يجيز الاستخدام الطارئ لـ"جونسون آند جونسون" ضد كورونا

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الاتحاد الأوروبي يجيز الاستخدام الطارئ لـ"جونسون آند جونسون" ضد كورونا الاتحاد الأوروبي يجيز الاستخدام الطارئ لـ"جونسون آند جونسون" ضد كورونا

مصراوي Masrawy

06:27 م الخميس 11 مارس 2021

بروكسل - (أ ش أ):

أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس (كوفيد-19)، داخل أراضي دول الاتحاد لمن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.

وذكر بيان للوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الخميس، نشر على موقعها الالكتروني، أنه "بعد تقييم شامل، خلصت لجنة الأدوية البشرية التابعة للوكالة بالإجماع إلى أن البيانات الموجودة حول لقاح (جونسون آند جونسون) كانت قوية وتفي بمعايير الفعالية والسلامة والجودة".

وأشار البيان إلى أن لقاح (جونسون آند جونسون) المضاد لفيروس (كوفيد-19) هو اللقاح الرابع الموصى به في الاتحاد الأوروبي للوقاية من كورونا.

ويعتبر لقاح (جونسون آند جونسون) رابع لقاح تجيزه الوكالة بعد (فايزر)، و(مودرنا) و(استرازنيكا) للتصدي لوباء (كوفيد 19)، بحسب ما أفادت وكالة (آكي) الإيطالية.

وتعليقاً على هذا القرار، أكد ايمير كوك، المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للأدوية، أن الدول الأعضاء في الاتحاد تمتلك الآن سلاحاً إضافياً لحماية مواطنيها، كون "إنه اللقاح الأول الذي لا يتطلب إلا جرعة واحدة".

وكانت الشركة المنتجة أجرت دراسات على 44 ألف شخص من الولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب أفريقيا، ودول أمريكا اللاتينية وأثبت فعالية كبيرة حيث يقلل من خطورة الأعراض ويتعامل مع مختلف السلالات المتحورة من الفيروس.

يذكر أنه على المفوضية الأوروبية الآن، اصدار تعليمات للدول الأعضاء لتسويق اللقاح رسمياً على أراضيها.

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