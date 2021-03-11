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3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث لحماية صحة المواطنين

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3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث التموين لحماية صحة المواطنين 3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث لحماية صحة المواطنين

مصراوي Masrawy

06:14 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام يرصد جهود الإدارة العامة لشرطة والتجارة حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

قطاع الإعلام والعلاقات العامة أعد مقطع فيديو يرصد أبرز نتائج الحملات التي استهدفت مكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

يأتي هذ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق

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