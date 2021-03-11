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سفير الاتحاد الأوروبي: شيخ الأزهر يقدم جهودًا كبيرة في خدمة السلام العالمي

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سفير الاتحاد الأوروبي: شيخ الأزهر يقدم جهودًا كبيرة في خدمة السلام العالمي سفير الاتحاد الأوروبي: شيخ الأزهر يقدم جهودًا كبيرة في خدمة السلام العالمي

مصراوي Masrawy

06:12 م الخميس 11 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الاتحاد الأوروبي عليه دور ومسؤولية كبيرة في معالجة القضايا العالمية المعاصرة، وأن المشكلات التي يواجهها العالم تتطلب جهودًا دولية مشتركة تقوم على التعاون والتفاهم واحترام الآخر، وأنه ينبغي على العالم المعاصر وما وصل إليه من تقدم علمي وتقني أن يكون الإنسان على رأس اهتماماته، لا تفرقة في ذلك بين الناس على حساب دينهم أو عرقهم أو جنسيتهم.

وأضاف شيخ الأزهر خلال استقباله كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في ، الخميس، أن الشرق كان له دور مهم في بناء الحضارة الغربية، وما زال الشرق يؤدي دورًا مهمًّا في سبيل تعزيز الحوار والتعاون، وتعد وثيقة الأخوة الإنسانية أبرز محطات التعاون بين الشرق والغرب في الوقت المعاصر، وقد استغرق صياغتها عاملًا كاملًا من العمل الدؤوب بين الأزهر والفاتيكان لترى النور وتضع الحلول الناجعة لمشكلات عالمنا المعاصر وتزيل الحواجز والعقبات بين البشر، وأن الأزهر يرحب دائمًا بالتعاون الذي يخدم تعزيز العلاقات بين الناس وينشر الأمن والسلام.

من جانبه، قال السفير "كريستيان برجر" إن هذه هي الزيارة الأولى التي يلتقي فيها شيخ الأزهر بصفته سفيرًا للاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ويتابع عن كثب ما يقدمه الأزهر وشيخه من جهود كبيرة في خدمة السلام العالمي، وأن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع جهات دولية ومؤسسات عالمية، والاتحاد يولي أهمية كبرى للتعاون مع المؤسسات الدينية والقادة الدينيين مثل شيخ الأزهر، مهنئًا شيخ الأزهر باليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي جاء احتفالًا بوثيقة الأخوة الإنسانية التي تمثل بداية لحقبة جديدة في التعامل بين البشر.

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