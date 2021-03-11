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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، وفدًا عراقيًا رسميًا برئاسة الدكتور سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السني بالعراق.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالوفد العراقي مؤكدًا أن العراق بلد عريق وحضارة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، والأزهر يعتز بعلاقاته مع العراق وما قدمه علماء العراق على مدار تاريخهم من جهود في خدمة العلوم الإسلامية والعربية، وأن الحضارة المصرية والعراقية شكلا معًا نموذجًا فريدًا وملهمًّا.

وأعلن الإمام الأكبر، ترحيب الأزهر بكل تعاون يخدم وحدة العراق الشقيق ويدعم أمنه واستقراره ويجمع بين طوائفه المختلفة في إطار ثقافة التنوع والعيش المشترك، مشيدًا بزيارة البابا فرنسيس للعراق، والتي تأتي ترجمة حقيقية لمبادئ وثيقة الإخوة الإنسانية، مشيرًا إلى استقبال الأزهر للطلاب الوافدين من العراق كل عام، وستبقي أبواب الأزهر مفتوحة للعراقيين دائمًا.

من جانبه، عبر رئيس الوقف السني العراقي عن سعادته والوفد العراقي بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وأنه منذ توليه رئاسة الوقف السني قبل عام لم يُجر أي زيارات خارجية وانتظر حتى يكون لقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر هو أول لقاء له.

وأهدى الوفد العراقي لشيخ الأزهر مصحفًا وزيًّا عراقيًا ودرعًا تذكاريًّا عبارة عن مجسم يتوسطه رسم النخلة التي تعبر عن الشموخ والعزة، وذلك تقديرًا وترحيبًا واعتزازًا بالأزهر وشيخه وما يقدمه من جهود في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

وسلَّم رئيس الوقف السني ثلاث دعوات لشيخ الأزهر لتجديد الدعوات السابقة لزيارة العراق، دعوة من رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، والثانية من رئيس مجلس النواب نيابة عن الشعب العراقي، والثالثة من الوقف السني، مشيرًا إلى أن تجديد هذه الدعوة يعبر عن حب العراق قيادة وشعبًا للأزهر وإمامه الأكبر وانتظارهم لزيارة فضيلته منذ سنوات، مؤكدًا أن زيارة شيخ الأزهر للعراق ستمثل دعمًا كبيرًا للعراق ولوحدة الشعب العراقي بكل أطيافه.