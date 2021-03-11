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ابتزاز الميليشيات وعبث المنظمات.. الإرياني يستعرض ملمحًا من تمويل أنشطة الحوثي

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ابتزاز الميليشيات وعبث المنظمات.. الإرياني يستعرض ملمحًا من تمويل أنشطة الحوثي ابتزاز الميليشيات وعبث المنظمات.. الإرياني يستعرض ملمحًا من تمويل أنشطة الحوثي
طالب المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة بمراجعة أدائها وعدم الخضوع للإملاءات

ابتزاز الميليشيات وعبث المنظمات.. الإرياني يستعرض ملمحًا من تمويل أنشطة الحوثي

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن نموذج للابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مناطق سيطرتها والعبث الذي تمارسه بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لتمويل أنشطة الميليشيا التحريضية والتخريبية وما يسمى "المجهود الحربي" بدلاً من توظيفها في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للمستحقين.

وقال الإرياني إن بعثة الاتحاد الأروربي ومنظمة جي آي زد ⁦‪@giz_gmbh‬⁩ والتعاون الألماني، مطالبين بتوضيح حيثيات تمويل دورة نظمتها ما تسمى "المؤسسة اليمنية للإعلام المستقل" التابعة لأحد أعضاء ميليشيا الحوثي، لتدريب عدد من منتسبات تشكيل "الزينبيات" الذي يتولى مهام قمع النساء اليمنيات.

‏وطالب الإرياني المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة لمراجعة أدائها وعدم الخضوع لإملاءات وابتزاز ميليشيا الحوثي، وتنفيذ أنشطتها وفقًا للمعايير والأهداف المعلنة، وعلى رأسها تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين من الحرب التي فجرها انقلاب الحوثي، والإسهام في بناء السلام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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