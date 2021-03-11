"بقايا الدخان" تفترش المسطح الأخضر بحديقة "لفة القدر"

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أحد المواطنين يناشد بضرورة المحافظة على البيئة

ناشد مواطن، زوّار حديقة لفة القدر بمكة المكرمة، من مواطنين ومقيمين بضرورة المحافظة على بيئة الحديقة والحرص على رمي بقايا الدخان في الأماكن المخصصة.

وأعرب المواطن عن امتعاضه الشديد في فيديو زوّد به "سبق"، من سوء النظافة، بسبب بقايا الدخان المنتشرة في أرجاء الحديقة بكميات كبيرة.

وتقع حديقة "لفة القدر" كما هي معروفة بهذا الاسم، في شارع الحج بمكة.

وأوضح المواطن أن الدور يقع على عاتق المدخنين الذين يتطلب منهم المحافظة على البيئة والمكان وعدم رمي البقايا في الأماكن العامة.

وأشار إلى أنه عمد إلى استدعاء عامل نظافة ليقوم بتنظيف المكان، في إشارة له إلى أن المنظر لا يسر الناظرين.