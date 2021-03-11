سفير الإمارات في القاهرة: نعمل على مضاعفة استثماراتنا بمصر

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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

أكد السفير الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، أن لديه توجيها من القيادة الإماراتية بتعزيز كل أوجه التعاون مع مصر .. مشددا على أهمية العمل على مضاعفة الاستثمارات الإماراتية فى مصر فى الفترة المقبلة، خاصة أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح جاذباً، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التى نفذتها الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء، مع السفير دكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.

من جانبه، أعرب مدبولى عن تمنياته لسفير الإمارات بالتوفيق في أداء مهام منصبه الجديد بالقاهرة، والمساهمة فى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الشقيقتين مصر والإمارات، واصفاً علاقات الدولتين بأنها نموذج فى علاقات الأخوة بين قيادة وشعب البلدين قلّما يتكرر.

ومن ناحيته، أعرب الشامسي عن سعادته بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الشقيقة مصر، وأن مصر بلده الثاني.