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الحوثي يهاجم "البنطلون" ويصفه بالمؤامرة الأمريكية

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الحوثي يهاجم "البنطلون" ويصفه بالمؤامرة الأمريكية الحوثي يهاجم "البنطلون" ويصفه بالمؤامرة الأمريكية
في ذكرى هلاك شقيقه أثار سخرية نشطاء على مواقع التواصل

الحوثي يهاجم

أثار زعيم ميليشيا التمرد والإرهاب في اليمن عبدالملك الحوثي سخرية نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته التي أطلقها في ذكرى هلاك شقيقه مؤسس الجماعة حسين الحوثي، حيث وصف في حديثه البنطلون بالمؤامرة الأمريكية وأنه غزو غربي من أجل التخلي عن الخنجر والصميل "العصا".

وقال "الحوثي" في خطابه المتخبط بحسب وسائل إعلام يمنية: من ضمن ما سعى له الأمريكيون في الاستهداف لهذا البلد ولهذا الشعب ويفعلون ذلك على مستوى الأمة الإسلامية السعي لنشر الفساد الأخلاقي والرذيلة بهدف ضرب الروح المعنوية والأخلاق وتمييع وإفساد الشباب والسيطرة عليهم والتدمير للنسيج الاجتماعي الذي بنيته الأساسية هي الأسرة.

وأضاف الحوثي وعلامات الارتباك تظهر عليه: حرصوا أيضاً على الاستهداف الصحي، من ضمن ذلك الاستهداف بالإيدز وأيضاً كانوا يعملون على توزيع مواد غذائية وطبية ومواد طبية ومعدات طبية ملوثة، وأوضح: لقد حاربوا الزي اليمني "الثوب والكوت والشال" وشجعوا على لبس البنطلون والزي الغربي لكي يتركوا لبس الخنجر اليمني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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