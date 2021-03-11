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مدبولي يلتقى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى

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مدبولي يلتقى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر مدبولي يلتقى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى

مصراوي Masrawy

05:25 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- مصراوي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السفير الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى .

واستهل مدبولى اللقاء، بالإعراب عن تمنياته لسفير الإمارات بالتوفيق فى أداء مهام منصبه الجديد بالقاهرة، والمساهمة فى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الشقيقتين مصر والإمارات، واصفاً علاقات الدولتين بأنها نموذج فى علاقات الأخوة بين قيادة وشعب البلدين قلّما يتكرر.

من جانبه، أعرب الشامسي عن سعادته بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الشقيقة مصر، وأن مصر بلده الثاني.

وأكد السفير أن لديه توجيها من القيادة الإماراتية بتعزيز كل أوجه التعاون مع مصر.

وشدد سفير الإمارات على العمل على مضاعفة الاستثمارات الإماراتية فى مصر فى الفترة المقبلة، خاصة أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح جاذباً، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التى نفذتها .

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مصراوي Masrawy

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