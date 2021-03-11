بولندا تعتزم تشديد قيود كورونا في بعض المناطق لارتفاع عدد الإصابات

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مصراوي Masrawy

وارسو - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي اليوم الخميس أن البلاد تعتزم تمديد القيود الأكثر صرامة المتعلقة بفيروس كورونا لتشمل منطقتين أخريين بما في ذلك منطقة مازوفيا ذات أعلى تعداد سكاني في البلاد، فيما يرتفع عدد الإصابات الجديدة.

وقال نيدزيلسكي في مؤتمر صحفي في وارسو إن الجائحة لم تظهر أي علامات على التباطؤ وتشكل "تهديدا هائلا" للبنية التحتية للمستشفيات.

وسجلت بولندا أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس وهي أعلى حصيلة يومية منذ الذروة التي شهدتها البلاد في نوفمبر 2020 في البلاد. وجرى تسجيل 375 حالة وفاة أخرى ليرتفع الإجمالي إلى 46 ألفا و373.

واعتبارا من يوم الاثنين، سوف يتم تطبيق القيود الجديدة في مازوفيا بما في ذلك العاصمة وارسو وكذلك منطقة لوبوسكي على الحدود مع ألمانيا.

وفي المنطتين، سوف يتم غلق الفنادق وحمامات السباحة والمتاحف ودور السينما والمسارح والمواقع الرياضية وسوف تعمل مجمعات التسوق ولكن بقيود فقط.

ومن المقرر أن يتحول التلاميذ بين السابعة والتاسعة إلى نظام هجين يتراوح بين التعلم وجها لوجه وعن بعد، بدلا من التعلم الذي يعتمد على الحضور الكامل.

وهناك قيود مماثلة بالفعل في منطقة بشمال شرق البلاد وسوف تدخل حيز التنفيذ في بوميرانيا أيضا اعتبارا من يوم السبت. وسوف تظل القواعد سارية حتى 28 مارس على الأقل.

وفي المناطق الاثنا عشر المتبقية، سوف يتم السماح بفتح الفنادق والمؤسسات الثقافية بسعة محدودة ولايزال يذهب التلاميذ الأصغر سنا للمدارس. وأما صالات الرياضة فهي مغلقة،و من غير المسموح للحانات والمطاعم سوى بخدمات الطلبات الخارجية وتوصيل الطعام.