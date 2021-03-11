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جامعة الملك خالد تدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة الطبية

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بالتزامن مع إطلاق النظام الإلكتروني لحجز المواعيد وإدارة عملية أخذ اللقاحات

جامعة الملك خالد تدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة الطبية

دشن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم، مركز لقاحات كورونا بالعيادات الخارجية بالمدينة الطبية بالجامعة.

كما أطلق الدكتور السلمي النظام الإلكتروني لحجز المواعيد وإدارة عملية أخذ اللقاحات، وشهد إعطاء اللقاح لأول مستفيد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتجول السلمي في المقرات المهيأة لزوار المركز، كما نوه السلمي بما يحظى به المواطن والمقيم في المملكة من رعاية واهتمام، مؤكدًا أن ما قدمته المملكة من جهود كبيرة في مختلف المجالات خلال أزمة كورونا؛ ومنها المجال الصحي، يعد نموذجًا عالميًّا يستحق الفخر والإشادة، داعيًا منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة إلى المبادرة للاستفادة من خدمات المركز وأخذ لقاح كورونا.

وخلال حفل التدشين قدمت المدير الطبي بالعيادات الخارجية بالمدينة الطبية الدكتورة غادة العصبي، عرضًا حول أقسام المركز، وأوضحت أن المركز يقوم بتقديم اللقاح مع مراعاة بروتوكولات وزارة الصحة ومراعاة شروط التباعد وجميع الإجراءات الاحترازية.

إلى ذلك أبان المدير التنفيذي للمدينة الطبية بالجامعة الأستاذ الدكتور فؤاد عباق، أن المركز في مرحلته الأولى يقدم خدماته لمنسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة، مشيرًا إلى أن الحجز يتم من خلال نظام إلكتروني متكامل هيأته الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وحول مواعيد المركز أوضح مدير العيادات الخارجية بالمدينة الطبية عائض عسيري، أن المركز يستقبل المستفيدين والمستفيدات من الجامعة خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 6 مساءً وفق المواعيد المحددة من النظام الإلكتروني الذي تم تسجيل طلب أخذ اللقاح من خلاله، وأشار عسيري إلى توافر فريق طبي متكامل يقدم الخدمة في أعلى مستوياتها.

جامعة الملك خالد تدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة الطبية

جامعة الملك خالد تدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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