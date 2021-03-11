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أمانة جدة تتلف وتصادر ١٣٧ ألف كجم من الخضراوات في السوق المركزي

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أمانة جدة تتلف وتصادر ١٣٧ ألف كجم من الخضراوات في السوق المركزي أمانة جدة تتلف وتصادر ١٣٧ ألف كجم من الخضراوات في السوق المركزي
وجرى تسليم جميع المصادرات للجمعيات الخيرية للاستفادة منها

أمانة جدة تتلف وتصادر ١٣٧ ألف كجم من الخضراوات في السوق المركزي

أتلفت أمانة محافظة جدة 4386 كيلوجرامًا من الفواكه والخضراوات داخل السوق المركزي بحي الصفا خلال شهر فبراير الماضي؛ وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما صادرت 132,824 كيلوجرامًا من المواد المعروضة لمخالفات متنوعة، وجرى تسليم جميع المصادرات للجمعيات الخيرية للاستفادة منها.

وأوضح مدير سوق الخضار المركزي بأمانة جدة خالد السلمي، أن الأمانة نفذت 145 جولة ميدانية خلال الشهر الماضي شملت 448 نشاطًا قائمًا، أسفرت عن رصد 69 مخالفة، مبينًا تواصل الجولات الرقابية على السوق المركزي للتأكد من تحقق الاشتراطات الصحية في كل ما يعرض على المستهلكين والتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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