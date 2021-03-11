أخبار عاجلة

خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

٥٠ مستفيدًا من تقنية "الإيكمو" عبر رئة صناعية خارجية في "طبية مكة"

Print
تبث الحياة في صدور المرضى.. وساهمت في رفع معدلات التعافي من كورونا

٥٠ مستفيدًا من تقنية

تميز فريق طبي متكامل من عدة أقسام بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية الحازمة ضد المستجد، من إجراء ٥٠ حالة عبر تقنية الإيكمو، مما ساعد على رفع نسبة التعافي من "كورونا"، وحالات الفشل الحاد لوظائف الرئة.

وساعدت تقنية الإيكمو مدينة الملك عبدالله الطبية، خلال جائحة كورونا، التي تعرف بـ"الأكسجة الغشائية"، خارج الجسم، حيث تقوم هذه التقنية المعقدة بدعم الحياة وضخ الدم عبر رئة صناعية تضيف الأوكسجين للدم وتزيل ثاني أوكسيد الكربون منه، مع إتاحة الوقت للرئتين والقلب للشفاء، مما ساعد على ارتفاع نسبة التعافي من الفيروس، الذي يسبب فشلاً حادًا في وظائف الرئة لم تستجب معه الإجراءات الطبية المعتادة، بما فيها التنفس الاصطناعي.

ويتم تركيب الجهاز عبر الأوعية الدموية بواسطة فريق طبي سعودي تكاملي من جراحة القلب وأخصائيي تروية قلب واستشاريي العناية المركزة شمل كلاً من الدكتور علاء أزهري ،الدكتور محمد ميني، دكتورة آسيا الرقعان، دكتورة جيهان فطاني، دكتور فيصل التتر وأخيرًا أخصائية تروية القلب إيمان أندرقيري.

جدير بالذكر أن "طبية مكة" تعدّ من مراكز الإيكمو المعترف بها من قبل وزارة الصحة، وتشرف عليها كفاءات طبية سعودية ذات تأهيل عالٍ واحترافية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تغطي منطقة مكة المكرمة والقطاع الغربي.

٥٠ مستفيدًا من تقنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصًا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصًا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

61 وفاة و 8053 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

61 وفاة و 8053 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد شفائه من فيروس كورونا

وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد شفائه من فيروس كورونا

فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية