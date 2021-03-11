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غدًا في الجولة الأخيرة.. 6 مباريات تحدد مصير لقب الدوري الممتاز لكرة اليد

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غدًا في الجولة الأخيرة.. 6 مباريات تحدد مصير لقب الدوري الممتاز لكرة اليد غدًا في الجولة الأخيرة.. 6 مباريات تحدد مصير لقب الدوري الممتاز لكرة اليد

غدًا في الجولة الأخيرة.. 6 مباريات تحدد مصير لقب الدوري الممتاز لكرة اليد

تختتم غداً مباريات الجولة 22 والأخيرة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد بإقامة ست مباريات ستنطلق جميعها في وقت واحد عند الرابعة عصراً.

وستجمع أبرز المباريات الوحدة مع الخليج على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، وسيلتقي الروضة مع النور على صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وسيتواجه السلام مع هجر على صالة نادي الاتفاق بالدمام، وسيتقابل الترجي مع مضر على صالة نادي النهضة بالدمام، ويحلّ المحيط ضيفًا على الأهلي بصالة وزارة الرياضة بجدة، وستحتضن صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف مباراة الصفا مع الزلفي.

ويتصدّر النور سلم الترتيب العام لأندية البطولة بـ36 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه وصيفه الوحدة، ويأتي مضر ثالثًا بـ33 نقطة، والخليج رابعًا بـ30 نقطة، ثم الأهلي خامسًا بـ25 نقطة، والزلفي سادسًا بـ20 نقطة، والصفا سابعًا بـ16 نقطة، وبالرصيد نفسه يحلّ المحيط ثامنًا، والسلام تاسعًا بـ14 نقطة، والترجي عاشرًا بـ11 نقطة، وهجر في المركز الحادي عشر بـ9 نقاط، ويقع الروضة في المركز الثاني عشر والأخير بـ6 نقاط بعدما تأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى.

مما يذكر أن ناديي النور والوحدة يتنافسان على اللقب؛ حيث إن استمرار تعادلهما بالنقاط مع نهاية الجولة سيجعلهما يحتكمان لمباراة فاصلة لتحديد البطل.

وفيما يخص الهابط الثاني لدوري الدرجة الأولى برفقة نادي الروضة، فيتصارع ناديا الترجي وهجر على البقاء؛ حيث إن الترجّي تفصله نقطة واحدة لضمان البقاء، في حين يتطلع هجر لكسب النقطتين وانتظار تعثر الترجي بالخسارة من مضر ليتعادل معه بالنقاط ويحتكمان لمباراة فاصلة على الهبوط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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