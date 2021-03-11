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جمعية بناء تتسلّم شهادة اعتماد المنظمة الموثوقة العالمي

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جمعية بناء تتسلّم شهادة اعتماد المنظمة الموثوقة العالمي جمعية بناء تتسلّم شهادة اعتماد المنظمة الموثوقة العالمي
في احتفال أقيم في مقر الجمعية بالخبر

جمعية بناء تتسلّم شهادة اعتماد المنظمة الموثوقة العالمي

سلم مدير "تام" التنفيذي وكيل المنظمة الموثوقة في المملكة محمد الجمعة، شهادة اعتماد المنظمة العالمي لإدارة الجودة لعام 2021 م الذي حصلت عليه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وتسلم الشهادة مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي، وذلك في احتفال أقيم في مقر الجمعية بالخبر.

وكانت الجمعية قد حصلت على الاعتماد في ٢٥ فبراير ٢٠٢١، ويعد ذلك إنجازًا جديدًا حققته؛ وهو نظام بريطاني مصمم للمنظمات غير الربحية ويملكه المجلس الوطني للمنظمات التطوعية “NCVO”، وصمم النظام خصيصاً للقطاع غير الربحي بمختلف تخصصاته.

يذكر أن حصول الجمعية على هذا الاعتماد سيساهم في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للأيتام؛ حيث يتضمن مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى إدارة الجمعية بكفاءة وفاعلية، كما أن هذا الاعتماد يعزّز الرقابة وتطوير الأداء وتحديد الأولويات من خلال عملية التقييم الخارجي المستقلة.

كما يهدف إلى تطوير المنظمة لزيادة دوافع العمل لدى العاملين والمتطوعين والقيادة العليا مع الاهتمام بتعزيز مبدأ التعلم لدى المنظمة من خلال التقييم، كما تمنح المنظمة مزيداً من الاعتراف والمصداقية لدى المستفيدين والداعمين وأصحاب المصلحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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