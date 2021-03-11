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وزير الثقافة يوجّه بجمع وطباعة الأعمال الكاملة للأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن

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وزير الثقافة يوجّه بجمع وطباعة الأعمال الكاملة للأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن وزير الثقافة يوجّه بجمع وطباعة الأعمال الكاملة للأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن
بنسخ جديدة وبقالب طِباعي يليق بمكانته في تاريخ الأدب السعودي

وزير الثقافة يوجّه بجمع وطباعة الأعمال الكاملة للأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن عزمها جمع الأعمال الشعرية والأدبية الكاملة للأمير بدر بن عبدالمحسن وإعادة طبعها بنسخ جديدة وبقالب طِباعي يليق بمكانة الأمير الشاعر وبقيمته في تاريخ الأدب السعودي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيه وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، القاضي بضرورة الاحتفاء بالمنجَز الأدبي للأمير بدر بن عبد المحسن وإعادة تقديمه كاملاً في طبعات حديثة، تقديراً وتثميناً لإسهاماته الفاعلة في الحراك الإبداعي السعودي في الخمسة عقود الماضية.

وكان الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن قد حلّ ضيفاً مساء أمس الأربعاء على حساب سمو وزير الثقافة في منصة انستغرام ضمن سلسلة لقاءات "ضيف بدر" وتحدث عن إعادة طباعة أعماله الأدبية، مثمناً مبادرة سمو وزير الثقافة وحرصه على خدمة الثقافة وحفظها وتطويرها.

وتأتي خطوة هيئة الأدب والنشر والترجمة بجمع وطباعة كامل النتاج الأدبي والشعري للأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع امتدت لأكثر من خمسة عقود، كان خلالها نجماً في سماء الأدب السعودي بقصائده الشعرية الخالدة في وجدان السعوديين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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