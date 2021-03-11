إصابة رجلي شرطة خلال حظر تجوال في هولندا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أمستردام - (د ب أ):

ذكرت الشرطة في مدينة جرونينجن الهولندية اليوم الخميس أن رجلي شرطة تعرضا لهجوم وأصيبا بسكين في عملية تفتيش خلال حظر التجوال وأصيب شرطي بجروح خطيرة.

وأراد رجلا الشرطة إجراء تفتيش على شابين في شارع في المدينة الواقعة بشمال البلاد على صلة بحظر التجوال في تمام الساعة العاشرة مساء أمس.

وقد هوجما فورا بسكين على ما يفترض. وتعرض أحد الشرطيين لطعنة في الرقبة، بحسب الشرطة.

وفر المنفذون. ولايزال لا يوجد لهما أثر، بحسب الشرطة.

وفرضت هولندا حظر التجوال كإجراء ضد انتشار فيروس كورونا. ويجب على المواطنين أن يلزموا منازلهم اعتبارا من التاسعة مساء حتى الـ0430 صباحا. وإذا ما تم العثور على أي شخص خارج منزله بدون شهادة إعفاء يمكن أن يتم تغريمه 95 يورو (60ر113 دولار).