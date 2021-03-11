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جثمان المصري المقتول بالسعودية يصل مطار القاهرة

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جثمان المصري المقتول بالسعودية يصل مطار القاهرة جثمان المصري المقتول بالسعودية يصل مطار القاهرة

مصراوي Masrawy

04:45 م الخميس 11 مارس 2021

كتب - محمد عبيد:

وصل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الخميس، جثمان المواطن المصري عشرى محمد حسين، الذي لقي مصرعه بعد إصابته بطلق ناري، في مشاجرة مع سعودي، وتم انهاء اجراءات الجثمان وتسليمه لأسرته التي كانت بانتظاره أمام قرية البضائع بالمطار.

وقالت مصادر بقرية البضائع، إن الجثمان وصل على طائرة للطيران، رحلة رقم 2652، القادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتم إنهاء إجراءات وصول الجثمان والإفراج عنه، وخروجه من قرية البضائع.

وقامت سلطات الحجر الصحي بمتابعة الجثمان وإنهاء الأوراق المطلوبة والاطلاع علي تقرير الوفاة المرافق للجثمان، واستخراج تصاريح الدفن.

وكان هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أعلن أن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض ، بمتابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته، مشيرًا إلى إن الوزير تلقى تقريرً عاجلاً عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أن العامل المتوفي سيتم نقله إلى مسقط رأسه ، ليدفن بمحافظة المنيا مركز مغاغة قرية أبناء الشيخ.

وأشار الملحق العمالي إلى أن المصاب الثاني في الواقعة ويدعى حسين سامي محمد عوض ، أبن أخو المتوفي ، الذي أصيب بطلقة نارية بذراعه الأيمن عند محاولته الدفاع عن عمه أثناء المشاجرة، قد تلقى العلاج اللازم وتم إجراء عملية جراحية بذراعه ، واستخراج الطلق الناري، وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، لافتا إلى أن السفارة والقنصلية بالرياض تتابع تحقيقات الحادث .

يذكر ان السلطات ، ألقت القبض على الجاني وخضوعه للتحقيق، و أوفدت القنصلية مستشارها القانونى إلى البحث الجنائي والنيابة والطب الشرعي والمستشفى، وذلك لمتابعة سير التحقيقات والتعرف على ملابسات الحادث، واستمرارها في متابعة القضية بكل اهتمام وتقديم كل الدعم القانوني.

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