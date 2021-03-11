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"متحدث الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة

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"متحدث الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة "متحدث الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة
نصح الجميع بالمبادرة للحصول على اللقاح

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي بأن "الصحة"‬ لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، لافتاً أن التزامنا بالإجراءات الاحترازية سيمكّننا من التحكم بشكل أقوى لنكون في الاتجاهات الإيجابية، حاثاً الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال ⁧‫تطبيق صحتي‬، ومنوهاً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.
وأوضح أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوقيد – 19 وصل عددهم إلى 1706455 شخصًا، في كافة مراكز اللقاح في مناطق المملكة والتي اقترب عددها من الـ 500 مركز.

وأشار إلى أن المملكة حريصة جداً على اختيار أفضل اللقاحات مأمونية وفاعلية، مبيناً أن التوسعة في إعطاء اللقاح امتد إلى تطعيم المرضى في منازلهم.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 390 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (381348) حالة، من بينها (2947) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (538) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (371850) حالة بإضافة (267) حالات تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6551) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.
لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7900974 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2082327 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 29142384 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14175803) فحوص مخبرية دقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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