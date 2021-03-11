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النقض تؤيد إدراج "أبوتريكة" و1528 آخرين بقوائم الإرهابيين

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النقض تؤيد إدراج "أبوتريكة" و1528 آخرين بقوائم الإرهابيين النقض تؤيد إدراج "أبوتريكة" و1528 آخرين بقوائم الإرهابيين

مصراوي Masrawy

02:33 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، إدراج محمد أبوتريكة وآخرين، بقوائم الإرهاب، بعد أن رفضت الطعن المقدم منهم.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أدرجت، 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب، بينهم أبوتريكة، للمرة الثانية، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات" والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 أبريل 2018.

كانت النيابة تقدمت بمذكرة، رقم 5 لسنة 2018، تطالب فيها بإدراج ١٥٢٩ على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وبناء عليه أصدرت محكمة الجنايات قرارها المنشور بالجريدة الرسمية في أبريل ٢٠١٨ بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب وفقًا لما نشر بالجريدة الرسمية كل من؛ اللاعب محمد أبوتريكة، ويوسف القرضاوي، وإبراهيم عصام العريان، وأسعد شيخة، وأسماء عصام العريان، وأسامة يوسف القرضاوي.

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