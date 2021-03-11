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حمدوك: "الوقت قصير جدا" للتعامل مع إعلان أثيوبيا المرحلة الثانية لملء السد

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حمدوك: "الوقت قصير جدا" للتعامل مع إعلان أثيوبيا المرحلة الثانية لملء السد حمدوك: "الوقت قصير جدا" للتعامل مع إعلان أثيوبيا المرحلة الثانية لملء السد

مصراوي Masrawy

04:17 م الخميس 11 مارس 2021

الخرطوم-(بي بي سي):

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن "الوقت قصير جدا" للتعامل مع إعلان إثيوبيا عن بدء المرحلة الثانية لملء سد النهضة في يوليو المقبل.

بيد أنه شدد خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة على أن والسودان اتفقت رؤيتهما بشأن مسار قضية سد النهضة من خلال تأكيد ضرورة التوصل إلى تفاهم يحقق طموحات ومصالح الدول الثلاث دون حدوث أي ضرر.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي جمع بين حمدوك ومصطفي مدبولي، عبر رئيس الوزراء المصري عن قلق بلاده من اعتزام إثيوبيا ملء السد للعام الثاني على التوالي من دون تنسيق مع دولتي المصب.

وأوضح حمدوك أنه جاء إلى مصر للبناء على ما بُحِثَ خلال الزيارة الأخيرة للرئيس إلى الخرطوم الأسبوع الماضي، ومن أجل وضع "خارطة طريق عملية تحقق المصالح المشتركة للبلدين"، على حد وصفه.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني أنه سيجري خلال الزيارة بحث المشاريع المشتركة بين مصر والسودان والتي تتضمن مشاريع الربط عبر السكك الحديدية والنقل النهري والبري إلى جانب مشاريع أخرى تخص التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والمشروع الاستراتيجي للحوم الماشية.

ويصاحب حمدوك خلال زيارته إلى مصر التي تستمر يومين وفد وزاري رفيع المستوى يضم المستوى، يضم وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية، والتخطيط الاقتصادي، والري والموارد المائية، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين السودانيين.

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