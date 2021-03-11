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"نساء المستقبل" ومركز الحوار الوطني بالشرقية يوقعان مذكرة تفاهم

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لتحقيق المصلحة الوطنية ومستهدفات روية المملكة

وقّعت اليوم جمعية نساء المستقبل الأهلية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ممثلاً في فرع المنطقة الشرقية؛ مذكرة تفاهم ضمن المسؤوليات المشتركة بين الطرفين والتعاون في خدمة المجتمع، وذلك في مقر فرع المركز بالشرقية.

مثّل المركز بالتوقيع مدير فرع المركز بالشرقية الدكتور خالد بن محمد البديوي، كما مثّلت الجمعية رئيس لجنة السياسات والاستراتيجيات الدكتورة لمياء بنت عبدالمحسن البراهيم، نيابةً عن رئيسة جمعية نساء المستقبل الأهلية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر، وبحضور بعض منسوبي ومنسوبات الطرفين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار توحيد الجهود وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية والمعارف بين الجانبين، بما يحقق المصلحة العامة ورؤية المملكة العربية 2030.

وقالت رئيس لجنة السياسات والاستراتيجيات بالجمعية لمياء البراهيم: إن الاتفاقية ستفتح باب التعاون المثمر الذي يعود بالخير والازدهار على الجميع، وتعمل على خدمة المستفيدين الأكثر حاجة إلى برامج تمكين المرأة بشكل مباشر، مشددة على أن برامج الجمعية تخدم المرأة بكل المجالات المهنية والاقتصادية والمجتمعية.

من جانبه قال مدير فرع مركز الحوار الوطني بالشرقية الدكتور خالد بن محمد البديوي: "إن هذه المذكرة النوعيّة ستُساهم في تمكين المرأة وترجمة الرؤية الوطنية في تعزيز دور المرأة في مجال ترسيخ قيم التعايش والتلاحم الوطني؛ كونها عنصرًا أساسيًّا في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية الوطنية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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