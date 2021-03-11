مذكرة تفاهم بين شركتين إماراتية وإسرائيلية لتطوير نظام ضد الطائرات المسيرة

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مصراوي Masrawy

تل أبيب\ أبوظبي- (أ ف ب):

أعلنت مجموعة "ايدج" الإماراتية لتصنيع الأسلحة الخميس عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية لتطوير نظام دفاعي "متقدم" ضد الطائرات بدون طيار.

وقالت المجموعة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنها وقعت "على مذكرة تفاهم مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (..) لتطوير نظام متقدم للدفاع ضد الطائرات دون طيار، خصيصاً لسوق الإمارات".

وأضافت أن النظام "يقدم عدة فوائد واسعة النطاق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها"، في وقت تتعرض السعودية لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن.

وبحسب "ايدج"، فإن شركتها الفرعية "سيجنال" التي تقوم بتزويد خدمات وحلول الحرب الإلكترونية للأمن الوطني ستتعاون مع الشركة الإسرائيلية "عبر الاستفادة من حلول الشركة الإسرائيلية لأنظمة الدفاع ضد الطائرات دون طيار".

ونقل البيان عن فيصل البناي الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان "إن تطويرنا المشترك لنظام دفاع ضد الطائرات دون طيار سيعزز محفظتنا التكنولوجية المتقدمة".

وقعت إسرائيل في 15 سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، في حين تعتبر البحرين الرابعة، ثم السودان وأخيراً المغرب، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

ويتطلع اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرران جراء فيروس كورونا المستجد، إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

وتأجلت زيارة كان سيقوم بها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الخميس للإمارات، هي الأولى بعد توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات.