بنسبة نجاح 98.9%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنسبة نجاح 98.9 %.

وبلغ عدد المقيدين ١٧٤٧٦٠ طالب وطالبة حضر منهم الامتحان ١٧٠ ألف طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠% ، و نتيجة الإعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩٤ %، و نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.8% ، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%، و الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٨٣%.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

واجتاز الطلاب امتحانًا مجمعًا فى الترم الأول و نتيجته لا تضاف للمجموع ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب ، و اجتياز الطالب للامتحان المجمع يعد شرطًا أساسيًا حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسى والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى الذى سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية.

وفى حالة عدم اجتياز الطالب خلال الامتحان المجمع، أو حصول هذا الطالب على مجموع ٥٠% أو أكثر في ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من ٢٥% في مادة من أصل الخمس مواد يجب عليه أن يؤدى امتحان آخر تكميلي في المواد التي حصل فيها على مجموع منخفض ليسمح له بأداء امتحان الترم الثانى.