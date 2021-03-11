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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قالت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الدولة المصرية استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقالت قرينة الرئيس - في كلمتها خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لإطلاق عام المرأة 2021 تحت شعار "المرأة والمستقبل" التي عقدت اليوم الخميس بالمغرب، عبر الفيديو كونفرانس - "إنه لا يزال علينا مواجهة الكثير من التحديات التي تحول دون التمكين الكامل للمرأة في مجتمعنا اتساقا مع قيمنا الأصيلة ومبادئنا والتزاماتنا الدولية"، معربة عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة عام 2021 "عاما للمرأة".