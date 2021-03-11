صافرة الطريس تضبط "كلاسيكو" النصر والأهلي.. والخضير يتولى إدارة الهلال والوحدة

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الليلة في ختام الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة قمة مباريات اليوم من الجولة 23 لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين الأهلي وضيفه النصر للحكم خالد الطريس.

ويعاون الطريس كل من: عمر الجمل كمساعد أول، وأحمد العتيق مساعدًا ثانيًا، ومحمد البريدي حكمًا رابعًا، فيما ستكون إدارة غرفة الفيديو تحت قيادة عبد الله الشهري وبمساعدة خلف الشمري.

كما كلفت اللجنة الحكم تركي الخضير لقيادة مواجهة الوحدة وضيفه الهلال المقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، على أن يساعده ياسر السلطان وعيسى الخيبري، فيما ستكون إدارة غرفة الفيديو تحت إشراف الحكم محمد الحربي بمساعدة مؤيد المسجن.