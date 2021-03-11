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وكيل "الصحة": اللغط حول لقاح "استرازينيكا" مفتعل!

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وكيل "الصحة": اللغط حول لقاح "استرازينيكا" مفتعل! وكيل "الصحة": اللغط حول لقاح "استرازينيكا" مفتعل!
أكد عدم وجود فروقات مهمة في أعراض لقاحات كورونا

وكيل

وصف الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية اللغط حول لقاح

"استرازينيكا" بالمفتعل، مشيرًا إلى أنه لا توجد فروقات مهمة في الأعراض الجانبية بين لقاحات كورونا.

وقال الدكتور عسيري عبر تغريدات بحسابه بتوتير: سنفهم اللغط المفتعل حول لقاح أكسفورد إسترازينيكا إذا علمنا أنه لقاح غير ربحي،

وأنه أكثر اللقاحات مرونة من ناحية التخزين و التوزيع، وله آلية ترخيص مختلفة مكنت من إنتاجه بنفس الجودة في عدد كبير من الدول.

وأضاف: فعاليته على أرض الواقع أعلى مما ظهر في الدراسات السريرية.

وأردف: النمسا وكوريا الجنوبية استأنفت التطعيم بلقاح أكسفورد بعد تعليق جزئي لتشغيلات محددة، وحدث أيضاً تعليق لإحدى تشغيلات لقاح مودرنا في أمريكا قبل استئنافها.

واختتم عسيري قائلاً: الخلاصة أنه لا يوجد فروقات مهمة في الأعراض الجانبية بين لقاحات كوفيد، والتعليق المؤقت لبعض التشغيلات

أمر متوقع و يسري على جميع اللقاحات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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