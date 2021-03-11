القوات البحرية تنجح في إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

تمكنت عناصر من القوات البحرية، في إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق شمال مدينة أبو قير وعلى مسافة 45 كم، حيث وردت إشارة إستغاثة الساعة 03:45 فجر اليوم الخميس 11/3/2021 تفيد بتعرض سفينة نقل بضائع للغرق تحمل الجنسية التوجولية كانت متجهة من ميناء الإسكندرية إلى ميناء بيروت وعلى متنها طاقم مكون من (11) فرد من جنسيات مختلفة.

وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع عدد (5) وحدة بحرية من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ وتم إنتشال (10) أفراد منهم (9) أحياء ( 7 فرد سورى ، 2 فرد مصرى)، وفرد متوفى فلسطيني، وجاري البحث عن فرد سورى مفقود.

وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.