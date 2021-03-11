أخبار عاجلة

خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السوق المالية تؤكد استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال

Print
السوق المالية تؤكد استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال السوق المالية تؤكد استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال
لعدم استيفائها معايير القدرة والملاءمة في ممارسة الأعمال المرخص لها

السوق المالية تؤكد استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال

أعلنت هيئة السوق المالية عن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال.

وتفصيلاً، قالت "الهيئة": "إشارة إلى إعلان الهيئة بتاريخ 15/07/1441هـ الموافق 10/03/2020م، بتعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة اثنى عشر شهراً. فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ 27/07/1442هـ الموافق 11/03/2021م، لعدم استيفاء الشركة معايير القدرة والملاءمة في ممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها ممارستها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

شبكة عيون الإخبارية