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الأوقاف الفلسطينية تدعو لتضامن حقيقي للدفاع عن القدس

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الأوقاف الفلسطينية تدعو لتضامن حقيقي للدفاع عن القدس الأوقاف الفلسطينية تدعو لتضامن حقيقي للدفاع عن القدس

مصراوي Masrawy

03:07 م الخميس 11 مارس 2021

رام الله- أ ش أ

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، لتضامن حقيقي من الأمتين العربية والإسلامية، للدفاع عن القدس، خاصة في ظل حالة الاستهداف الهستيري اليومي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن ما يتعرض له المسجد الأقصى وغيره من المقدسات الإسلامية والمسيحية خطير، ويسير بشكل حثيث باتجاه محاولة الاستيلاء عليه من خلال التقسيم الزماني والمكاني المرفوض جملة وتفصيلاً.

وأوضح أن المسجد الأقصى هو وقف خاص للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم أن يغيروا هذا الوصف التأبيدي لوضعه، مطالبا جميع المسلمين في العالم القيام بواجبهم تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الظالم لفلسطين بما فيها القدس.

وثمن موقف أبناء القدس المرابطين والمدافعين عن المسجد الأقصى، الذين يقفون سدا منيعا في وجه المؤامرات التي تحاك ضده، لافتا إلى أن أبناء القدس يتعرضون يوميا لأبشع أنواع الانتهاكات والمضايقات، سواء في حمايتهم لمدينة القدس أو للمسجد الأقصى، داعيا الجميع لدعمهم وإسنادهم ليقوموا بواجبهم الديني والوطني.

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