أخبار عاجلة

خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق -
السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمم المتحدة تدعو لإنشاء آلية دولية لتحديد مصير المفقودين السوريين

Print
الأمم المتحدة تدعو لإنشاء آلية دولية لتحديد مصير المفقودين السوريين الأمم المتحدة تدعو لإنشاء آلية دولية لتحديد مصير المفقودين السوريين
"باشليه" أشارت إلى أن غالبية الضحايا من الرجال

الأمم المتحدة تدعو لإنشاء آلية دولية لتحديد مصير المفقودين السوريين

انضمت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم (الخميس)، إلى الدعوة لإنشاء آلية دولية مستقلة لتسليط الضوء على محنة المفقودين خلال النزاع في سوريا.

وشددت رئيسة تشيلي السابقة التي كانت تتحدث في الذكرى العاشرة للنزاع على الطابع الملح لمشكلة المفقودين، التي كانت مقلقة بالفعل قبل عام 2011، وبدء الحرب في سوريا؛ وفقاً لــ"فرانس 24".

وبينت "باشليه" أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من الرجال؛ مما يضع عبء ضمان البقاء على قيد الحياة على عاتق النساء اللواتي يتعرضن لأعمال انتقامية عندما يحاولن جمع معلومات عن المفقودين من السلطات.

وستكون هذه الآلية المستقلة ذات التفويض الدولي، مسؤولة عن تسليط الضوء على مصير المفقودين وأماكن وجودهم والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لعائلاتهم.

وتقدر المفوضية العليا غير القادرة على الوصول إلى مناطق النزاع، أن عدد من فقد أثرهم قد يصل إلى عشرات الآلاف سواء على يد القوات الحكومية في كل سوريا أو على يد الفصائل المسلحة غير الحكومية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

شبكة عيون الإخبارية