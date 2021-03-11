أخبار عاجلة

خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق -
السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حمدوك: زيارة للسودان أسست لخلق نوع جديد من العلاقات

Print
حمدوك: زيارة السيسي للسودان أسست لخلق نوع جديد من العلاقات حمدوك: زيارة للسودان أسست لخلق نوع جديد من العلاقات

مصراوي Masrawy

02:46 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح الأخيرة إلى الخرطوم أسست لخلق نوع جديد من العلاقة بين البلدين.

وقال حمدوك -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي-: إنه "خلال الأسابيع والشهور الماضية تبادلنا زيارات ذات طابع نوعي، حيث أسست زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى الخرطوم لخلق نوع جديد من العلاقة بين البلدين، كما وضعت أساسا لزيارة تقوم على استراتيجيات وأشكال من العمل المشترك بشكل عملي وموضوعي واستراتيجي".

وأضاف رئيس الوزراء السوداني، أنه خلال زيارة الرئيس السيسي للسودان ناقش الجانبان كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك للشعبين المصري والسوداني، وعلى رأسها قضية سد النهضة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية