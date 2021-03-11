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الرياض.. القبض على لصوص القواطع والمواد والمعدات الكهربائية والنحاسية

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الرياض.. القبض على لصوص القواطع والمواد والمعدات الكهربائية والنحاسية الرياض.. القبض على لصوص القواطع والمواد والمعدات الكهربائية والنحاسية
4 مواطنين ومقيمَين بنجلادشيين.. متّخذين من أحد الأحواش مقرًا لتجميع المسروقات

الرياض.. القبض على لصوص القواطع والمواد والمعدات الكهربائية والنحاسية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين ومقيمَين اثنين من الجنسية البنجلادشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة القواطع والمواد والمعدات الكهربائية والنحاسية من مواقع ومشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، متّخذين من أحد الأحواش مقرًا لتجميع المسروقات، وتم استرداد معظمها، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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