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مطار القاهرة يستقبل وفود المؤتمر الأعلى للشؤون الإسلامية

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مطار القاهرة يستقبل وفود المؤتمر الأعلى للشؤون الإسلامية مطار القاهرة يستقبل وفود المؤتمر الأعلى للشؤون الإسلامية

مصراوي Masrawy

02:36 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

يواصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، استقبال الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي ينعقد في القاهرة على مدار يومي السبت والأحد المقبلين، تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح ، بمشاركة دولية واسعة على مستوى متميز من الوزراء والمفتين.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم، وزراء أوقاف السودان واليمن والباكستان، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقبالهم مسؤولين من وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويأتي عقد المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تلبية للدعوة التي أطلقها وتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تدشين حوار دولي يرسخ لسياسة الحوار الإنساني، في وقت تحتاج فيه الإنسانية إلى ترسيخ مفهوم الحوار وبناء قيم التسامح واحترام المجتمعات وثقافتها المختلفة .

ومن المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر شخصيات عالمية كبيرة، دينية وسياسية وإعلامية، كما سيناقش المؤتمر في جلساته عدداً هاماً من المحاور، يأتي في مقدمتها مفهوم الحوار وغاياته وعلاقته بقضايا التجديد، وكذلك دور الحوار في احترام المشترك الإنساني وخصوصية الآخر دينياً وثقافياً، وأثر الحوار البنَّاء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني، وعوامل نجاح الحوار.​

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مصراوي Masrawy

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