أخبار عاجلة

خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق -
السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تفاعلاً مع "سبق".. محافظة جدة تحقق في موضوع الـ46 ريالاً مستحقات مواطنة لمدة عامين بإحدى المدارس

Print
تفاعلاً مع "سبق".. محافظة جدة تحقق في موضوع الـ46 ريالاً مستحقات مواطنة لمدة عامين بإحدى المدارس تفاعلاً مع "سبق".. محافظة جدة تحقق في موضوع الـ46 ريالاً مستحقات مواطنة لمدة عامين بإحدى المدارس
تابعت الواقعة وكلفت "التعليم" و"الموارد البشرية" بتطبيق الأنظمة

تفاعلاً مع

تفاعلت محافظة جدة مع الخبر الذي نشرته "سبق" تحت عنوان (مواطنة تتفاجأ بـ46 ريالاً مستحقاتها لمدة عامين بمدرسة بجدة).

وفي هذا الإطار، أكدت المحافظة أنها كلفت الإدارة المختصة بالمحافظة بمتابعة ما نُشِر في صحيفة "سبق" الإلكترونية، حيث أوضح مدير عام إدارة المراسم والعلاقات العامة بالمحافظة ياسر بن صدقة المداح بأن المحافظة تابعت موضوع الموظفة المشار إليها في الخبر.

وأضاف "المداح" أنه تم تكليف الإدارة المختصة بالمحافظة والشخوص على المدرسة والتحقق مما ذُكِر، وتوجيه إدارة التعليم بالمحافظة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة.

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً عن موظفة تتفاجأ بـ46 ريالاً مستحقاتها عن عامين عملت خلالهما داخل المدرسة، وما يعانيه السعوديات من قيادة وافدة للمدرسة أدّت لتقديم استقالة الموظفة.محافظة جدة إدارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

شبكة عيون الإخبارية