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"نتنياهو" يلغي زيارته المقررة اليوم إلى الإمارات

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"نتنياهو" يلغي زيارته المقررة اليوم إلى الإمارات "نتنياهو" يلغي زيارته المقررة اليوم إلى الإمارات
وسائل إعلام أرجعت السبب لمرض زوجته

ذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة للإمارات اليوم (الخميس).

ولم تؤكد "إسرائيل" أو الإمارات رسمياً أنه كان من المقرر إجراء مثل هذه الزيارة أو أنها قيد المراجعة. وكان من شأنها إن تمت، أن تكون أول زيارة يقوم بها "نتنياهو" للإمارات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن الزيارة أمس، مشيرةً إلى أن "نتنياهو" سيلتقي بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأشارت وسائل إعلام "إسرائيلية" في وقت سابق اليوم إلى أن الزيارة المقررة قد تتأجل أو تلغى، بسبب مشكلات تتعلق بالمسار الجوي إلى الإمارات ومرض ألم بزوجة "نتنياهو" دون المزيد من التفاصيل.رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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