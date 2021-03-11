أخبار عاجلة

خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق -
السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سكني" يسلم "فلل جاهزة" في 10 مشاريع خلال فبراير 2021

Print
"سكني" يسلم "فلل جاهزة" في 10 مشاريع خلال فبراير 2021 "سكني" يسلم "فلل جاهزة" في 10 مشاريع خلال فبراير 2021
بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية

سلّم برنامج "سكني" عدداً من الفلل الجاهزة ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إطار جهود البرنامج المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر ، حيث شمّل التسليم خلال شهر فبراير الماضي 10 مشاريع في ثماني مناطق حول المملكة، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية.

وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحفي اليوم، أن التسليم شمل 3 مشاريع سكنية في منطقة القصيم، هي: إسكان (بريدة، المذنب، الجواء)، ومشروع إسكان الدوادمي في منطقة الرياض، بالإضافة إلى مشروع إسكان حفر الباطن في المنطقة الشرقية، وفي منطقة جازان مشروع إسكان الضاحية، ومشروع إسكان طريف في منطقة الحدود الشمالية، ومشروع إسكان حائل، وفي منطقة الجوف مشروع إسكان سكاكا2، ومشروع إسكان نجران.


وتتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، ويبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.

ويستمر برنامج "سكني" في تقديم جميع الخيارات والحلول السكنية التي تلبي احتياجات الأسر ورغباتها عبر خدمات إلكترونية ميسرة من خلال موقع وتطبيق "سكني"، إذ قدم البرنامج خدماته لأكثر من 1.1 مليون أسرة منذ بداية البرنامج في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020 بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة، ووصل عدد المشاريع السكنية تحت الإنشاء التي يستعرضها موقع وتطبيق "سكني" 95 مشروعاً توفّر أكثر من 141 ألف فيلا وشقة وتاون وهاوس، كما بلغ عدد مخططات الأراضي 217 مخططاً أتاحت 178 ألف أرض.برنامج سكني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تؤكد دعمها للحكومة اليمنية وتدين اقتحام قصر معاشيق

السعودية تؤكد دعمها للحكومة اليمنية وتدين اقتحام قصر معاشيق

السعودية: نؤيد الجهود الدولية لعدم تطوير إيران منظومة الأسلحة النووية

السعودية: نؤيد الجهود الدولية لعدم تطوير إيران منظومة الأسلحة النووية

"عين الصقر" أربكتهم فخرجوا عن صمتهم.. المناورات السعودية في شرق المتوسط تخيف تركيا

"عين الصقر" أربكتهم فخرجوا عن صمتهم.. المناورات السعودية في شرق المتوسط تخيف تركيا

"غريفثس": قلقون من تصعيد الحوثي بالهجمات الصاروخية والمسيَّرات نحو السعودية

"غريفثس": قلقون من تصعيد الحوثي بالهجمات الصاروخية والمسيَّرات نحو السعودية

شبكة عيون الإخبارية