القبض على رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية في سلوفاكيا

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مصراوي Masrawy

براتسلافا - (د ب ا):

ألقت الشرطة في سلوفاكيا القبض على رئيس جهاز الاستخبارات المحلية اليوم الخميس.

وأشارت معلومات إعلامية إلى أن المحققين يتهمون فلادمير بكولينسكي، 42 عاما، بتلقى رشاوى.

ورفضت متحدثة باسم مكتب المدعي العام تحديد الاتهامات بسبب استمرار التحقيقات.

ويذكر أنه تم تعيين بكولينسكي في أبريل 2020 بناء على مقترح من حزب "نحن عائلة" اليميني، ثاني أكبر حزب بالحكومة.

ويذكر أنه منذ مقتل الصحفي يان كوسياكي عام 2018، جرى إلقاء القبض على عدد من المسؤولين البارزين في الشرطة والقضاء ومؤسسات حكومية أخرى للاشتباه في تورطهم في أنشطة فساد.