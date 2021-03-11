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رئيس الوزراء العراقي يوجه بدعم الشرائح الفقيرة في ظل جائحة كورونا

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رئيس الوزراء العراقي يوجه بدعم الشرائح الفقيرة في ظل جائحة كورونا رئيس الوزراء العراقي يوجه بدعم الشرائح الفقيرة في ظل جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

02:22 م الخميس 11 مارس 2021

بغداد - أ ش أ

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم اللازم لشريحة الفقراء في ظل جائحة كورونا.

وقال مجلس الوزراء، في بيان أوردته قناة "السومرية" ، إن "الكاظمي أوعز لوزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية بأجود الأنواع لشريحة الفقراء لتجاوز التحديات الاقتصادية والبيروقراطية كافة في ظل جائحة كورونا".

وأضاف البيان أن الكاظمي وجه أيضا "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم اللازم لشريحة الفقراء المسجلين لديها في شهر رمضان المقبل".

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مصراوي Masrawy

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