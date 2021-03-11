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"صحة الشرقية" تكافح السمنة في يومها العالمي

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"صحة الشرقية" تكافح السمنة في يومها العالمي "صحة الشرقية" تكافح السمنة في يومها العالمي
نظمت فعالية تثقيفية للتوعية بمخاطرها

فعّلت المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية، ممثلة بإدارة الصحة العامة، صباح اليوم الخميس، فعالية تثقيفية للتوعية بخطر السمنة. وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة.

اشتملت الفعالية على عدة أركان تعريفية وتفاعلية واستشارية، للتعريف بمرض السمنة وأسبابه، وأعرضه، وعلاجه والوقاية منه، وقياسات الوزن والطول، وحساب مؤشر كتلة الجسم، والتعريف بمبادرة رشاقة، والتعريف ببرنامج مكافحة السمنة الوزاري، والاستشارات والتوعية الصحية .

وبيَّنت "صحة الشرقية" أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية -التي افتتحها وحضرها مساعدو المدير العام، الدكتور أسامه المدني، والدكتور عبدالرحمن أبو داهش- هو رفع المستوى الصحي لدى موظفيها والمستفيدين من خدماتها عن مرض السمنة وأعراضه، ومسبباته، وعوامل الخطورة للإصابة، وطرق الكشف المبكر، ودور النمط الصحي في التقليل من فرص الإصابة بمرض السمنة منها الغذاء الصحي والنشاط البدني.

وأشارت إلى أن اليوم الرابع من شهر مارس هو اليوم العالمي لمكافحة السمنة عالميًا، حيث يتم تفعيله والتوعية برفع مستوى الوعي حول أهم الأسباب والعوامل التي تزيد من الإصابة بالسمنة ومن أهمها العادات اليومية، والعوامل البيئية، والعوامل الجينية، والتي لها تأثيرات صحية واجتماعية واقتصادية.المديرية العامة للشئون الصحية المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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