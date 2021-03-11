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الأمن العام يطلق خدمة "مواعيد الشرطة" عبر "أبشر"

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الأمن العام يطلق خدمة "مواعيد الشرطة" عبر "أبشر" الأمن العام يطلق خدمة "مواعيد الشرطة" عبر "أبشر"
تهدف إلى إتاحة فرصة حجز موعد في مراكز الشرط

الأمن العام يطلق خدمة

أطلق الأمن العام خدمة "مواعيد الشرطة"، من خلال منصة "أبشر"، التي تتيح للمواطن والمقيم حجز موعد في مراكز الشرط بجميع مناطق المملكة.

وتهدف الخدمة إلى تنظيم استقبال المستفيدين لمراكز الشرط في مختلف المناطق، وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كوفيد - 19".

ويمكن للمستفيدين من خلال خدمة "مواعيد الشرطة"، تحديد الخدمة من القائمة المتاحة على الموقع واختيار مركز الشرطة المناسب لإنهاء معاملاتهم.الأمن العام مواعيد الشرطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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