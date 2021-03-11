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معهد سرب وصحة القصيم يدشنان "خذ الخطوة" للوقاية من  covid-19

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معهد سرب وصحة القصيم يدشنان

بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، أطلق المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" دعوة تحت الشعار المعتمد من وزارة الصحة (خذ الخطوة)، ووجه خلالها دعوة لكافة المتدربين بالمعهد، وأعضاء هيئة التدريب، إلى جانب منسوبي الخطوط الحديدية ممثلين بموظفي وموظفات شركة "سار" في القصيم لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد Covid-19.

وبهذه المناسبة، قدم مدير عام "سرب" المهندس عبدالعزيز الصقير شكره وتقديره لوزارة الصحة، ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، وعلى رأسهم المدير العام أيمن بن علي الرقيبة وكافة منسوبي ومنسوبات "صحة القصيم"، الذين دعموا هذه المبادرة ووفروا لها كافة سبل النجاح .

واختتم المهندس الصقير موضحًا أن "سرب" إلى جانب تطبيقه كافة البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وتبنيه أجود أنظمة التعليم عن بعد والتدريب العملي في سرب أخذاً بالاعتبار تطبيق توجيهات وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يحرص على كل ما من شأنه استدامة الوقاية، ومن ذلك تشجيع المتدربين والمنتسبين للمعهد والعاملين في الخطوط الحديدية بالقصيم على تلقي اللقاح عبر هذه الشراكة المثمرة مع "صحة القصيم".

معهد سرب وصحة القصيم يدشنان

معهد سرب وصحة القصيم يدشنان

المديرية العامة للشؤون الصحية منطقة القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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