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شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام

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شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام

مصراوي Masrawy

02:14 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة لمدة 6 أيام قادمة من الجمعة حتى الأربعاء.

الجمعة 12 مارس

- أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة (40% تقريبا).

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر ارتفاع الموج من 3-4 أمتار.

السبت 13 مارس

ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

الأحد 14 مارس

ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

الاثنين 15 مارس

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية شمال الصعيد.

الثلاثاء 16 مارس

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية شمال الصعيد.

الأربعاء 17 مارس

  • شبورة مائية خفيفة صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.​
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