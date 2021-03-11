شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام

مصراوي Masrawy
02:14 م الخميس 11 مارس 2021
كتب- أحمد مسعد:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة لمدة 6 أيام قادمة من الجمعة حتى الأربعاء.
الجمعة 12 مارس
- أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة (40% تقريبا).
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر ارتفاع الموج من 3-4 أمتار.
السبت 13 مارس
ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
الأحد 14 مارس
ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
الاثنين 15 مارس
ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية شمال الصعيد.
الثلاثاء 16 مارس
ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية شمال الصعيد.
الأربعاء 17 مارس
- شبورة مائية خفيفة صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.