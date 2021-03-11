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الأمير ويليام يعلق على حوار شقيقه وزوجته: "لسنا عائلة عنصرية"

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الأمير ويليام يعلق على حوار شقيقه وزوجته: "لسنا عائلة عنصرية" الأمير ويليام يعلق على حوار شقيقه وزوجته: "لسنا عائلة عنصرية"

مصراوي Masrawy

02:19 م الخميس 11 مارس 2021

لندن - (د ب ا):

قال الأمير ويليام، الذي يحتل الترتيب الثاني في تولى العرش البريطاني، إن أسرته ليست عنصرية، وذلك في أول رد فعل على الحوار الذي أدلى به شقيقه الأمير هاري وزوجته ميجان مع الإعلامية أوبرا وينفري.

ويعد دوق كامبريدج أول شخصية ملكية ترد بصورة شخصية على ما جاء في الحوار.

وجاء تصريح ويليام أثناء زيارته لمدرسة في شرق لندن للترويج لبرنامج صحة عقلية من أجل الأطفال، في أول فعاليات عامة يشارك فيها منذ إذاعة الحوار.

وسأل أحد الصحفيين ويليام هل العائلة المالكة عنصرية، فأجاب" نحن لسنا عائلة عنصرية على الإطلاق".

ولدى سؤاله حول ما إذا كان تحدث مع شقيقه الأمير هاري، أجاب ويليام" لم أفعل بعد ولكن سوف يحدث ذلك قريبا".

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