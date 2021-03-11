"بيان رسمي".. التنمية المحلية توضح تفاصيل قرار مد وقف تراخيص البناء الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، إنه لم يتم تحديد مدة 6 أشهر جديدة لوقف تراخيص البناء.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، الخميس: تعليقا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول الكتاب الدوري المرسل من وزير التنمية المحلية للمحافظين، أنه لم يتضمن أي إشارة بمد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر جديدة، لافتة إلى أنه تم التأكيد في الكتاب الدوري على استمرار المحافظات بالسماح بالبناء في القرى والعزب والتوابع عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات ويستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأوضحت التنمية المحلية، أنه يجرى الانتهاء من تراخيص البناء الجديدة خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لضبط منظومة العمران في مصر.

وأكدت الوزارة، على عدم توقف أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية وكذا المنشآت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقاري وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وتعمل على جميعها بصورة طبيعية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم التأكيد أيضاً في الكتاب الدوري على استمرار العمل بقرار مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 28 سبتمبر 2020 والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية (من وضع أساسات للعقار وشرع في البناء) باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أدوار لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأضاف الوزارة أنها طلبت أيضاً من المحافظات في الكتاب الدوري استمرار عمل اللجان المشكلة وفقاً للقرار الوزاري رقم 218 برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع في البناء.​